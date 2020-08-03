Москва, , 03:59 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск военного ФГУП к Министерству обороны России. С ответчика было взыскано свыше 46 млн рублей задолженности. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Претензии от ФГУП «Главное военно-строительное управление №12» поступили в суд ещё в декабре 2019 года. Первоначально сумма иска составляла 50 434 993,81 рубля, но к дате слушаний по существу была снижена до 46 284 655 рублей 33 копеек. Она фигурировала как задолженность министерства перед подрядчиком.

Напомним, ФГУП был создан в 1993 году для строительства. На сегодня компания выполняет работы по реконструкции и техническому перевооружению предприятий, которые входят в дивизион «Роскосмоса», «Ростехнологии». ФГУП работает и на объектах обороны.