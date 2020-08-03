Калуга, , 03:44 — REGNUM ФНС России подала банкротный иск к калужскому предприятию — ООО «Хлудневский щебеночный завод». Исковое заявление начнут рассматривать 1 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Претензии в суд поступили 29 июля 2020 года, а 31 июля дело к производству приняла судья Шестопалова. Сумма претензий истца неизвестна. В конце мая 2020 года суд уже возвращал схожий иск от другого кредитора — брянского ООО «РеалНефть».

По данным ЕГРЮЛ, щебеночный завод создан 21 марта 2006 года в поселке Думиничи Калужской области для добычи и первичной обработки известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 50 тыс. рублей, директор с конца марта 2020 года — Ильдар Шарафутдинов. Единственный владелец компании — ООО «Руспром» (Москва). Среднесписочная численность работников — 75 человек.

Завод входит в союз недропользователей региона, а также владеет 60% доли в ООО «Хлудневский комбинат нерудных материалов», которое было создано год назад — в марте 2019 года совместно с ООО «Руспром». Последнее принадлежит на 50% Шарафутдинову.