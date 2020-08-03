Казань, , 03:10 — REGNUM Арбитраж Татарии отказал авиакомпании «Победа» в удовлетворении претензий к медиахолдингу «Татмедиа». В основе спора лежала критическая публикация об отношении к ветерану Великой Отечественной войны, который путешествовал на борту самолёта авиакомпании. Суд полностью отказал в требовании удалить публикацию и дать опровержение. Вердикт арбитража ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Поводом для подачи иска к АО «Татмедиа» и порталу, который входит в структуру медиахолдинга, стал текст статьи «Авиакомпания «Победа» в Казани отказалась посадить ветерана ВОВ на купленные места».

Авиаперевозчик потребовал удалить текст, включая иллюстрации, выноски с сайта и любых других контролируемых холдингом ресурсов. Помимо этого, истец требовал запретить повторную публикацию статьи полностью или в части любым способом, в том числе путём передачи для публикации третьим лицам, обязать дать опровержение и опубликовать его «на всех страницах, на которых ранее был доступен для чтения текст исходной статьи».

30 июля 2020 года судья Андреев в удовлетворении иска отказал, но мотивировки суда пока неизвестны, так как решение изготовлено только в результативной части.

Напомним, авиакомпания «Победа», созданная в 2014 году, принадлежит ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». «Татмедиа» — медиахолдинг, созданный по указу главы региона в 2007 году. В него входят около 100 газет, порядка 90 сайтов в сети Интернет и СМИ в другом формате.

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