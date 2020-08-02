Лондон, , 23:00 — REGNUM В Великобритании начнут чеканить монеты с изображением борца за независимость Индии Махатмы Ганди. Об этом 2 августа предает The Sunday Telegraph.

«Королевский монетный двор в настоящее время рассматривает чеканку монеты в память Ганди», — сообщили в министерстве финансов Британии.

В газете отметили, что соответствующее решение было принято на фоне активностью движения Black lives matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании протестующие потребовали снести статую борца за независимость Индии Махатмы Ганди. Требующие сноса памятника называют Ганди «фашистом» и «сексуальным хищником».

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