Калуга, , 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

По информации ведомства, работавшим в 2019 году пенсионерам с августа 2020 года будет производится беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии. Основанием для этого перерасчета являются страховые взносы, которые начислены работодателем за прошлый год. На данный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности. Увеличение пенсии в результате августовского перерасчета носит индивидуальный характер и зависит от суммы обязательных страховых взносов, которые работодатель начислял за работающего пенсионера в предыдущем году. Максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, в которые переводятся страховые взносы для расчета размера пенсии, для данного вида перерасчета законодательно ограничено тремя пенсионными коэффициентами. Соответственно, учитывая стоимость одного пенсионного коэффициента, которая в 2020 году составляет 93 рубля, максимальное увеличение страховой пенсии с 1 августа, для оставивших работу до 1 мая 2020 года, составит 279 рублей.

В области общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет 281 тыс. 812 человек. Пенсионеры, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность, получают пенсии без учёта индексации, при этом размер их пенсии с 1 августа увеличится не более чем на 261 рубль 72 коп. При оставлении работы размеры пенсий будут проиндексированы. Всего в калужском регионе проживает порядка 327 тыс. пенсионеров. Средний размер пенсии составляет чуть более 14 тыс. рублей.

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