Минск, , 12:33 — REGNUM Пошлины на вывоз из Белоруссии нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повышены. Об этом 2 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на постановление Совета министров республики от 29 июля.

Также указывается, что теперь экспортная пошлина на сырую нефть будет составлять $46,1 за одну тонну, против $37,8 ранее.

Кроме этого, уточняется, что пошлина на прямогонный бензин теперь увеличится с $20,7 до $25,7 за одну тонну, а на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $11,3 до $14 за тонну. При этом на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла также будет установлена пошлина в размере $14 за тонну.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что государственный долг Белоруссии на 1 июля составил 52,6 млрд белорусских рублей ($21,83 млрд), что на 17,5% больше уровня начала 2020 года.