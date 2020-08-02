Токио, , 11:35 — REGNUM Японская корпорация SoftBank рассматривает возможность только частичной продажи разработчика чипов ARM американской компании Nvidia. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Японская холдинговая компания SoftBank приобрела британского разработчика архитектуры процессоров ARM в 2016 году. В конце июля 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Nvidia планирует выкупить ARM. Отмечалось, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а о сделке может быть объявлено в августе.

По данным Nikkei Asian Review, в SoftBank готовы продать только часть активов ARM. Отмечается, что японская корпорация сохранит долю в компании, сформировавшей ядро его стратегических инвестиций в сфере искусственного интеллекта. Издание также указывает на то, что стороны обсуждают разные условия сделки. Один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в компании Nvidia после покупки последней ARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле аналитик Rosenblatt Securities Ганс Мозесман заявил, что сумма ожидаемой сделки между Nvidia и SoftBank составит около $55 млрд. В 2016 году корпорация SoftBank приобрела компанию ARM за $32 млрд.

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