Москва, , 08:29 — REGNUM Стоимость самой популярной валюты — биткоина — впервые с августа 2019 года достигла отметки в $12 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютных биржах.

Портал CoinMarketCap вычислил среднюю цену биткоина по данным с более чем 20 бирж. К 7:03 по московскому времени биткоин стоил $11 918.

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится примерно 61% всего мирового рынка криптовалют.

Биржевые аналитики считают, что рост стоимости биткоина связан прежде всего с ослабление доллара США и юаня.