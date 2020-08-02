Москва, 2 августа 2020, 08:02 — REGNUM Рубеж в $12 000 преодолел впервые с августа 2019 курс популярной криптовалюты биткойна. Об этом 2 августа свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
После подъёма курс биткойна стал понижаться и на 07:07 мск торговался на уровне $12 001. Падение составило — 1,25%.
Максимальная стоимость криптовалюты составляла более $20 тысяч. Такого уровня биткойн достиг в декабре 2017 года.
Рост курса биткойна наблюдался последнюю неделю июля. Ряд аналитиков на фоне роста криптовалюты сделал заявление о возможном подъёме обменного курса биткойна до шестизначных значений.
Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом России Владимиром Путиным закона о криптовалютах.
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