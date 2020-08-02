Москва, , 07:55 — REGNUM Снижение продаж БАД и лекарств для похудения зафиксируется в РФ с начала апреля, сообщает RT со ссылкой на информацию компании DSM Group.

Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос сократился на 12%. С июня по начало июля также зафиксировано падение продаж — около 3,5%.

Отмечается, что с 2020 года в стране было реализовано не менее 4,8 млн упаковок средств для похудения. Выручка от их продажи достигла 3,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреле стало известно, что в феврале этого года в России было приобретено на 30% больше биологически активных добавок (БАД), чем за аналогичный период 2019 года.

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