Абу-Даби, , 05:10 — REGNUM Первая в арабских странах атомная электростанция Барака начала работу в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил на своей странице в Twitter вице-президент ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Он также добавил, что всего в стране планируется запустить четыре АЭС, которые будут призваны обеспечить четверть потребности государства в электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта специалисты компании из Южной Кореи Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершили загрузку ядерного топлива в первый блок АЭС Барака для старта испытательных работ.

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