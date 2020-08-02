Москва, , 01:31 — REGNUM Возможность введения новых налогов в России в Министерстве экономического развития РФ не обсуждается, 1 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Данную информацию на своей странице в Instagram подтвердил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Так, в ведомстве ответили на появление на портале нормативных и правовых актов РФ предложения об установлении единого налога в размере 6,2 процента, заменяющего основные налоговые платежи в бюджет.

В министерстве пояснили, что данная идея была предложена гражданином и должна быть учтена в рамках формальной процедуры. При этом проект плана представлен в первой редакцией, которая подвергнется изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года в России будет отменен единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

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