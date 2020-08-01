Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых жителей на фоне пандемии коронавируса.

В своем Twitter американский лидер разместил сообщение Business Insider о том, что в США порядка 40 млн жителей подали заявки на пособие по безработице, тогда как стоимость активов олигархов в этой стране выросла на $500 млрд.

«Я согласен с этим. Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!» — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC заявил, что пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции, принятый в США в марте, предполагал слишком крупные выплаты гражданам страны.

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