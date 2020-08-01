Москва, , 09:50 — REGNUM Из московского международного аэропорта «Шереметьево» вылетел первый регулярный рейс после возобновления авиасообщения, прерванного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

Первым международным регулярным рейсом из «Шереметьева» стал рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Турцию (Стамбул). Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное регулярное и чартерное ависообщение российские власти прекратили с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Совершались лишь вывозные рейсы для возврата на родину граждан РФ из других стран. Также выполнялись грузовые, почтовые и гуманитарные авиаперевозки.

Напомним, что с 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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