Москва, , 09:28 — REGNUM Российский универсальный коммерческий банк c государственным участием ВТБ понизил ставки по рублевым вкладам. Это следует из материалов, размещенных на сайте денежно-кредитной организации.

Согласно этим данным, максимальная по базовой линейке ставка понизилась от 0,1 до 0,2 процентных пункта.

При этом ставки по накопительным счетам в банке не изменились.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%.