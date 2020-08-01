Тегеран, , 10:23 — REGNUM 31 июля посол Ирана в Тбилиси Джавад Гавам Шахиди встретился и провел переговоры с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой о расширении экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о потенциале сотрудничества двух стран, посол Ирана подчеркнул необходимость возродить растущую тенденцию торговых связей перед пандемией коронавирусной инфекции, а также углубить экономическое сотрудничество на основе протоколов здравоохранения.

Он выразил обеспокоенность в связи с сокращением товарооборота между двумя странами из-за распространения опасного вируса.

Поддерживая экономическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран, Натия Турнава, в свою очередь, отметила, что пандемия является одним из важнейших факторов сокращения торговых отношений между двумя странами.

Высоко оценив Исламскую Республику Иран, она назвала движение к оптимизации структуры сотрудничества неоспоримой необходимостью, заявив, что возвращение к условиям прошлого также является желанием грузинской стороны.