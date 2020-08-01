Ташкент, , 02:36 — REGNUM В Узбекистане с 1 августа отменены ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств, произведенных в России, Казахстане и на Украине. Соответствующее постановление ранее подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

До вступления документа в силу в Узбекистане взимали акциз с импорта автомобилей в размере 2% и НДС — 15% в соответствии договором о свободной торговле в рамках СНГ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Узбекистан с 2017 года поэтапно снижал или отменял акцизы на ввоз товаров широкой номенклатуры из стран СНГ. В частности, снижение относилось к импорту коммерческих автомобилей, стального проката, продукции пищевой промышленности и стройматериалов.

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