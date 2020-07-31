Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Американская корпорация Microsoft ведет переговоры с компанией ByteDance о возможной покупке китайской социальной сети TikTok, которая принадлежит этой компании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Напомним, что TikTok столкнулась с давлением со стороны американских властей. Государственный секретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть заблокирован в Соединенных Штатах, так как данная соцсеть якобы распространяет китайскую пропаганду и передает Коммунистической партии Китая персональные данные американских граждан.

Представители TikTok эти обвинения отвергают. Тем не менее американские регулирующие органы начали расследование в отношении соцсети.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп хочет вынудить ByteDance продать долю в TikTok так, чтобы китайская компания не могла контролировать соцсеть в США.