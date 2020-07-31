Сан-Рамон, , 23:28 — REGNUM Убытки американской нефтяной корпорации Chevron за второй квартал 2020 года составили $8,27 млрд, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету, только $1 млрд ушел у компании для покрытия выходного пособия для 45 000 уволенных сотрудников в рамках кризисной реструктуризации.

На убытке сказалось снижение цен на нефть, резкое сокращение спроса из-за COVID-19 и падение котировок нефтяной корпорации на Уолл-стрит — акции Chevron подешевели на 32% с начала года.

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