Москва, , 22:30 — REGNUM На сегодняшний день среди российских бизнесменов очень модно стало обращаться бизнес-консультантам. Высокий спрос на услуги бизнес-консультантов объясняется тем, что хотят правильно выстроить свой бизнес, рассказала ИА REGNUM Карина Дозорнова, коуч лидеров, профессиональный трансформационный коуч и идеолог проекта «ProPMCoach — управленческий челлендж».

По некоторым данным, бизнесмены, работающие с консультантами, умеют отслеживать свое рабочее состояние, замечать мельчайшие изменения в работе, чтобы избежать возможных проблем в бизнесе. Соответственно, они умеют независимо от происходящего вокруг принимать эффективные решения без лишних эмоций. В этом для них и заключается ценность бизнес-консультанта. Как отмечает эксперт, консультант помогает бизнесмену на пути к его цели, находя подходящее решение, взвесив все риски и влияющие факторы. «К таким специалистам обращаются не только когда все плохо. Многие бизнесмены ставят перед собой задачи из разряда «выше, больше, глубже». Здесь задача консультанта уже не в том, чтобы помочь человеку найти внутренний ресурс, а в том, чтобы определить наиболее лучшее для него решение, если речь идет о желании расширить бизнес, перевести офис в другой город или страну, поменять вообще сферу деятельности», — говорит эксперт.

Карина Дозорнова считает, что бизнесмены — это экспериментаторы, готовые делать что-то новое и пробовать. «Бизнес-консультант дает им возможность осознать возможные последствия от тех или иных решений, определить наиболее верный и эффективный для них путь. Возраст бизнесмена здесь не является каким-то стоп-фактором. Все зависит от уровня зрелости человека и его осознанности. Например, молодые и начинающие бизнесмены помимо консультативной поддержки обращаются к бизнес-наставникам, которые дают уже конкретные инструменты. Здесь важно разделять позицию консультанта и позицию наставника. Наставник знает, как правильно. Консультант помогает бизнесмену определить, как правильно именно для него», — утверждает специалист.