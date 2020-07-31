Дармштадт, Германия, , 20:45 — REGNUM Компания Merck, немецкий производитель лекарств, отчиталась о квартальной прибыли и скорректировала прогноз прибыли за 2020 год в сторону повышения, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Штаб-квартира компании Merck Kuebi = Armin Kübelbeck

Согласно отчету, за II квартал года компания продала меньше лекарств и вакцин из-за эпидемии коронавируса, на чем потеряла около $1,95 млрд. Общий объем продаж упал на 7,6%, до $10,87 млрд.

При этом Merck, участвующая сразу в нескольких проектах по созданию вакцины от COVID-19, отыгралась на росте котировок. Кроме того, значительную прибыль принес рост продаж противораковой терапии Keytruda на 29%, до $3,39 млрд.

Компания ожидает получить годовую прибыль в диапазоне от $5,63 до $5,78 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $5,17 — $5,37 на акцию.

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