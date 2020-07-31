Нью-Йорк, США, , 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.

NASDAQ bfishadow

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 178,89 пункта (0,68%), до 26 134,76 пункта, индекс S&P 500 опустился на 11,66 пункта (0,36%), до 3234,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 26,97 пункта (0,25%), до 10 614,78 пункта.

На настроения рынка действует продолжающаяся эпидемия COVID-19 в США. При этом «высокотехнологичный» Nasdaq позитивно среагировал на рост котировок Apple и Amazon, отчитавшихся о хорошей квартальной прибыли.

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