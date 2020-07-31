Элиста, , 19:11 — REGNUM Строительства морского порта Лагань в Республике Калмыкия включено в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования РФ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Строительство морского порта мощностью 12,5 млн тонн в год, включая терминал по перевалке зерна мощностью 5 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 0,5 млн тонн, терминал для контейнерных грузов мощностью 5 млн тонн, терминал генеральных грузов мощностью 2 млн тонн (Республика Калмыкия, г. Лагань)». — говорится в документе.

Стоимость строительства незамерзающего морского порта Лагань на Каспии, который сможет работать круглый год, ранее была оценена в 41,3 млрд рублей. Порт должен стать первым морским портом в Калмыкии, власти республики рассчитывают на интерес к реализации проекта со стороны частных инвесторов.