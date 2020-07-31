Кальяри, Италия, , 18:51 — REGNUM Летом 2020 года пляжи на курортах Италии в будние дни остаются почти пустыми, «трафик» возникает только в выходные, сообщили в пятницу, 31 июля, в Ассоциации руководителей приморских городов.

Лежаки на пляже в Римини. Италия (сс) Herbert Frank

Заполняемость пляжей снизилось примерно вдвое, в некоторых регионах — еще более значительно, к примеру, на Сардинии — на 70%.

Главная проблема — в почти полном отсутствии иностранных туристов, отметили в ассоциации. Пустые пляжи становятся символом глубочайшего кризиса туристической отрасли, которая даже без косвенных доходов приносит Италии 13% ВВП, добавили эксперты.