Тбилиси, , 18:26 — REGNUM Статистика за июнь показывает, что экономика Грузии постепенно оздоровляется и первые признаки этого оздоровления уже налицо. Об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, о замедлении спада в грузинской экономике свидетельствует официальная статистика.

«Согласно статистике, темпы спада экономики замедлились в два раза и составили 7,7%. Напомню, что в мае спад экономики составлял 13,5%, а в апреле был на уровне 16,6%. Впервые за последние месяцы вырос показатель регистрации предприятий. В июне 2020 года в стране было зарегистрировано 4309 предприятий, что на 10,7% превышает показатель соответствующего периода прошлого года», — сообщила Турнава.

По ее оценке, этот показатель еще раз свидетельствует о том, что антикризисная политика правительства дала свои плоды и экономика постепенно преодолевает ту негативную обстановку, которая была создана пандемией.