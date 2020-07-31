Москва, , 18:10 — REGNUM Инициатива российских банков, которые предложили дать им право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, если те не отвечали на звонки из кредитной организации, пугает и напрягает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это крайне пугает. Меня очень сильно напрягает формулировка про платежи по кредитам, — признался Делягин. — Потому что если владелец кредита платит, обслуживает кредит, то он уже выходит на связь с банком так или иначе. И вот эта формулировка про невозможность дозвониться заставляет задуматься о том, что реальные желания банков не совпадают с официально заявляемыми».

Как пояснил Делягин, есть возможность, что может повториться ситуация с тем, как во время действия режима самоизоляции «дозванивалась» московская мэрия.

«Во время карантина у вас (если вы в зоне риска) в три часа ночи раздается звонок, вы трубку, естественно, не берете, и вам потом приходит штраф. То же самое может сделать и банк — вы в три часа трубку не взяли? Отлично! А если и взяли, то у вас нет доказательств, что вы поговорили. Значит, ваш счет бесхозный, и мы можем с ним делать все, что захотим, — сказал Делягин. — Это по сути дела производит впечатление подготовки нового ограбления людей. И это будет серьезным мотивом для тех, кто боится держать деньги в банке».

Делягин подчеркнул, что если соответствующий закон будет принят, то держать деньги в банках станет очень опасно.

«Потому что это тот случай, когда алчность может сгубить не только фраеров, но и тех, кто с этими фраерами находится в одной банковской системе, — сказал Делягин. — И для себя я решил, что внимательно изучу список банков, которые участвуют в этой инициативе, дабы никогда больше и ни при каких обстоятельствах не иметь с ними никаких дел. Просто потому, что люди, которые производят впечатление преступников, выглядят опасными».

Напомним, как сообщалось ранее, по информации «Известий», банки РФ выступили с инициативой дать им возможность списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов. Речь идёт о тех пользователях услугами финансовой организации, которые в течение года не сообщили в банк об изменении своих идентификационных данных и не отвечали на звонки кредитной организации.

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