Москва, , 17:43 — REGNUM В 2020 году мировую и российскую экономику ждет не просто спад, а падение, измеряемое двузначными цифрами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который, рассуждая о перспективах российского промышленного производства, сказал, что «по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года».

Как пояснила Новикова, раз спад экономики будет измеряться двузначными цифрами, то ожидать восстановления промышленного сектора до значений прошлого года не приходится.

«Если говорить о наиболее пострадавших секторах промышленности, то это нефтегазовая промышленность, а также производство авто и других транспортных средств, бытовых приборов, мебели и других потребительских товаров, — сказала она. — Безусловно, постепенно будет происходить восстановление экономики, а значит, и промышленного сектора, что, возможно, ускорит рост занятости рабочего населения, а значит, и потребительской активности. Также восстановление промышленности будет зависеть от ситуации в других странах-партнерах, с которыми у России тесные торговые отношения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов заявил, что в конце июля 2020 года рост платежеспособного спроса в РФ исчерпал себя, так и не дойдя до прежних, докризисных, уровней.

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