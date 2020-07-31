Киев, , 17:32 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины дал понять, то подозревает правительство страны в подготовке неких махинаций со списком предприятиями, которые будут запрещены к приватизации.

Об этом заявил сегодня, 31 июля, глава фонда Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что правительство Украины уже 6 месяцев не может подать в Верховную раду список предприятий, которые считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации. Сенниченко отметил, что он усматривает в этом «тревожные сигналы».

«Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит энный круг… и за 5 месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку… И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное… Следим все внимательно за руками и фамилиями», — заявила глава фонда.

Он напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль высказывали «четкую политическую волю» к приватизации.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июля Шмыгаль накануне заявил, что у правительства Украины есть позитивные ожидания от т.н. «большой приватизации», которая в «последующие годы», должна обеспечить около 1 млрд долларов поступлений в госбюджет. Эксперты крайне критически оценили это заявление главы правительства Украины.