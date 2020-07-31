Москва, , 17:15 — REGNUM За полгода в РФ ключевую ставку Банка России снизили на 2%, что стало хорошей предпосылкой для снижения ставок по ипотеке и другим кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.

«Я доволен теми монетарными мерами, которые последовательно проводит Правительство РФ. Главный его инструмент — снижение ключевой ставки: за полгода ее снизили на 2%, и этот процесс будет продолжаться, став хорошей предпосылкой для снижения ставок по ипотеке и кредитам, — сказал он. — Важно понимать, что для полноценного восстановления экономики правильные шаги как со стороны государства, так и со стороны бизнеса уже сделаны. Теперь правительство может только стимулировать ускорение, а восстановить экономику простым нажатием на какую-нибудь кнопку — это просто невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк подтвердил свой прежний прогноз по динамике ВВП России, согласно которому показатель снизится на 4,2% в 2020 году.

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