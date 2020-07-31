Тамбов, 31 июля 2020, 17:02 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 31 июля, в ходе ежегодного выступления с отчетным докладом перед депутатами областной думы поручил создать новую цифровую платформу для поддержки предпринимателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Как подчеркнул губернатор, поддержка малого и среднего бизнеса сегодня — ключевая задача в преодолении экономических последствий пандемии. Ведь основной урон понесла предпринимательски активная, быстро развивающаяся часть экономики: общественное питание, туризм, непродовольственная торговля, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес. Под удар попали более трети субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей области.
Александр Никитин отметил, что на федеральном уровне реализовано несколько пакетов различных мер поддержки экономики и ее хозяйствующих субъектов. Был разработан и комплекс региональных мер: отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в три раза ставок по упрощенной системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. Только эти виды региональной поддержки бизнес-сообщества составляют почти миллиард рублей.
Александр Никитин назвал первостепенной задачей создание условий для выхода бизнеса из тени. Если этого не произойдет и предприниматели не начнут приносить доход бюджету области, то они не получат доступ к имеющимся мерам поддержки. В связи с этим создана еще одна возможность — это введение льготного налогового режима для самозянятых, который начнет действовать уже через месяц.
Также губернатор отметил положительный опыт реализации масштабного проекта по созданию центров предпринимательства «Мой бизнес».
Губернатор поручил управлению регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности создать цифровое решение, платформу, с помощью которой предприниматель в личном кабинете сможет получить информацию о видах поддержки и тут же оформить их.