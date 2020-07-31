Москва, , 16:58 — REGNUM Курс рубля будет опускаться до тех пор, пока новые доходы от экспорта не смогут компенсировать дефицит бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Курс рубля выступает фактором, который позволяет балансировать бюджету. У нас недавно Минфин заговорил о сокращении бюджета», — сказал Хестанов.

Если Минфину удастся сократить расходы федерального, то рубль укрепиться, в противном же случае падение курса российской валюты будет продолжено.

«Нюансов много, но идея проста — рубль будет опускаться до тех пор, пока доходы от экспорта не скомпенсируют дефицит бюджета. А он был связан отчасти с падением цен на нефть, отчасти в связи с карантинными мерами. Сейчас их снижают, но когда это произойдёт, сказать сложно. Я думаю, в районе октября все прояснится», — заявил экономист.

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