Оттава, , 16:49 — REGNUM ВВП Канады в реальном выражении во втором квартале 2020 года упал на 12%. Это следует из опубликованной 31 июля предварительной оценки Управления статистики Канады (StatsCan).

Согласно отчету StatsCan, ВВП Канады вырос на 4,5% в мае и на 5% в июне, однако этому предшествовали два месяца беспрецедентного снижения из-за эпидемии COVID-19.

Спад экономики Канады во II квартале 2020 года может будет самым глубоким квартальным падением за всю историю.

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