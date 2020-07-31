Москва, , 16:49 — REGNUM В настоящее время в РФ трудно найти факторы, которые бы улучшили положение дел в промышленном производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который, рассуждая о ситуации с промпроизводством, сказал, что «по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года».

«Стоит заметить, что позитивный настрой министра сам по себе является хорошим знаком для восстановления экономики, — сказал Филиппов. — Однако факторы, способные улучшить ситуацию, назвать сложно. Да, в июне-июле экономическая ситуация значительно улучшилась по сравнению с апрелем-маем, но из-за последствий вынужденных карантинных ограничений результаты второго полугодия вряд ли окажутся сравнимы со вторым полугодием 2019 года. И это без учета возможной второй волны коронавируса. В большей или меньшей степени пострадали все, за исключением, возможно, отдельных организаций. Промышленные предприятия пострадали, так как ряд процессов нельзя было перенести на дистанционную работу».

Как подчеркнул Филипплв, по его мнению, экономическая конъюнктура в большинстве отраслей не восстановится, а принципиально изменится, перейдя на новый качественный уровень.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что восстановление промышленного производства в России напрямую зависит от состояния мировой экономики.

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