Москва, 31 июля 2020, 16:49 — REGNUM В настоящее время в РФ трудно найти факторы, которые бы улучшили положение дел в промышленном производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который, рассуждая о ситуации с промпроизводством, сказал, что «по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года».
Как подчеркнул Филипплв, по его мнению, экономическая конъюнктура в большинстве отраслей не восстановится, а принципиально изменится, перейдя на новый качественный уровень.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что восстановление промышленного производства в России напрямую зависит от состояния мировой экономики.
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