Москва, , 16:39 — REGNUM Влияние доллара на рубль постепенно ослабевает, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с курсом российской валюты.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все возможное для снижения влияния доллара на рубль уже происходит, — сказала Кошелева. — Россия снижает вложения в ценные бумаги США, вместе со странами-партнерами проводит политику вытеснения доллара из расчетов со странами БРИКС, в особенности с Китаем. Несмотря на то, что рубль не становится в значительной степени замещающей доллар валютой, влияние доллара на рубль ослабевает. Однако сама по себе волатильность рубля не играет ему на руку: тот факт, что валюта совершает «кульбиты» в пределах 20−30% относительно доллара, не добавляет доверия ни российской экономике (сейчас рекордное число иностранных инвесторов вышли из российских активов), ни рублю».

Как пояснила Кошелева, если не ожидать от августа «черных санкций», то можно быть уверенными в относительной стабильности рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева отметила, что жители РФ массово начали менять рубли на доллары, причем не в самый удачный момент.