Москва, , 16:34 — REGNUM Жители РФ массово начали менять рубли на доллары, причем не в самый удачный момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявила главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM новость о колебаниях курса рубля.

«Никаких отдельных потрясений от рубля мы пока не ждем, — сказала она. — С одной стороны, жители РФ массово начали менять рубли на доллары, причем не в самый удачный момент. С другой стороны, в российскую экономику вложили рекордное количество средств, что должно поддержать курс рубля и индекс Мосбиржи. С третьей стороны, цена на нефть, от которой зависит рубль, так и держится около 40 долларов, а для укрепления рубля она должна стоить хотя бы около 60 долларов. При этом страны ОПЕК+ ждут смягчения квот на добычу нефти, а рост спроса в условиях пандемии оказывается сдержанным. Это может повлиять на цену нефти (а впоследствии и рубля) негативно».

При этом, как заметила Кошелева, доллар слабеет в отношении евро, и соответственно, рубль на фоне доллара усиливается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля доллар взлетел к 74,02 руб., евро поднялся к 87,65 руб.

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