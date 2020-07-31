Москва, , 16:33 — REGNUM Когда в РФ объявили об увеличении пособий по безработице, это привело к частичной легализации «серого» сегмента рынка труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова о том, что темпы роста численности безработных граждан в РФ «существенно замедлились».

Как отметил Шеин, весной 2020 года из-за карантинных мероприятий закрылось огромное количество учреждений и организаций, особенно в сфере малого бизнеса, и многие люди оказались без работы. И сейчас, вне зависимости от того, как растет заболеваемость, жестких карантинов нет, и поэтому большая часть организаций возобновила деятельность. В этих условиях часть рабочих мест воссоздается. Еще один важный момент, на который указал Шеин, заключается в том, что когда было объявлено об увеличении пособий по безработице, это способствовало, пусть и частично, легализации ситуации на рынке труда.

«Пособие было поднято с 1500 рублей до 4500 рублей, а в отношении работников, которые утратили официальную занятость и потом встали на биржу труда, пособие было поднято с 6 тысяч рублей до 12 тысяч. Плюс по три тысячи на ребенка. Это увеличило востребованность официального оформления на бирже, — сказал Шеин. — Мы прекрасно понимаем, что одна история, когда пособие составляет полторы тысячи рублей, и совсем другая, когда пособие — 12 тысяч. Но этот эффект постепенно будет сглаживаться. Во-первых, по причине воссоздания части рабочих мест, а во-вторых, в силу того обстоятельства, что это пособие не навсегда».

При этом Шеин отметил, что по вине бизнеса в РФ «огромные массы» людей работают без оформления официальных трудовых договоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя министра труда и занятости населения РФ Павла Кудюкина, во время самоизоляции безработица в РФ стала более видимой.

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