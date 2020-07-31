Москва, , 15:58 — REGNUM В первом полугодии 2020 года выручка российских аптек увеличилась почти на 14%. За этот период фармацевтические организации продали лекарств на 557,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group, на которые 31 июля ссылается газета «Известия».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что пик продаж пришёлся на март — жители страны потратили на медикаменты 127,2 млрд рублей. Это объясняется ажиотажным спросом, когда люди закупались впрок перед уходом в режим самоизоляции.

Для сравнения: в апреле продажи лекарств упали до 87,6 млрд рублей, в мае — до 75,3 млрд рублей, а в июне этот показатель составил 75,4 млрд рублей. Аналитики указывают, что это ситуация нетипична, так как в летний сезон аптечные продажи лекарств обычно снижаются.

В числе причин роста прибыли фармакологических организаций эксперты называют подорожание лекарств. Так, за шесть месяцев 2020 года импортные препараты прибавили в цене 8%, отечественные подорожали на 24%, что, по оценкам специалистов, также связано с пандемией.

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В ближайшее время на фармрынке специалисты прогнозируют спад.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию IT-компании «Эвотор», в мае на фоне пандемии коронавирусной инфекции выручка предприятий малого и среднего бизнеса в России упала на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, выручка у аптек сократилась на 23%.

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