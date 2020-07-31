Москва, , 15:56 — REGNUM Российская валюта 31 июля продолжает снижение в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар, евро и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар взлетел к 74,02 руб., евро поднялся к 87,65 руб. Валюты очень дорогие, но видно, что тренд на укрепление тут не закончен.

Вероятно, рынок продолжает коррекционную работу по смене курсовых ориентиров. Если говорить проще, то в интересах экономики и властей рубль должен ослабнуть еще больше.

Тогда процессы восстановления экономической системы и ликвидации бюджетного дефицита пойдут бодрее. Именно это сейчас и происходит.

Доллар США за июль подорожал к рублю на 4,3%, пройдя путь от 71 до 74,06 руб. Евровалюта стала дороже на 10,1%, за июль здесь пройдена дорога от 79,63 до 87,73 руб.

Краткосрочно, доллар может стабилизироваться в пределах 73,70−74,10 руб., евро — 87−88 руб.», — предполагает эксперт.

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