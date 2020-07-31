Сухум, , 16:02 — REGNUM Представители пяти российских ведомств прибыли в Абхазию для проверки целевого использования финансовой помощи, которая поступает из России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

В комиссию входят 28 экспертов, которые представляют министерство экономического развития РФ, министерство юстиции РФ, казначейство России, Банк России и Росреестр. Возглавляет группу директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов.

Сообщается, что российские эксперты 30 июля провели встречу с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Сухов отметил, что взаимодействие с абхазскими ведомствами проходит активно. Он рассказал, что проверку планируется проводить до 7 августа.

Стоит отметить, что размер финансовой помощи в рамках программы социально-экономического развития Абхазии на 2020−2022 годы составляет 4,5 млрд.