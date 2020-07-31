Вашингтон, , 15:46 — REGNUM По итогам апреля-июня 2020 года концерн General Motors получил чистый убыток в 101 млн долларов, при этом за аналогичный период прошлого года у компании была прибыль в 3 млрд долларов. Об этом со ссылкой на финансовый отчет предприятия сообщается на сайте СarsWeek.ru.

На внешнем рынке убыток General Motors в отчетный период составил порядка 536 млн долларов. При этом чистая выручка снизилась на 53%, до 16,8 млрд долларов.

По итогам второго квартала количество проданных в Соединённых Штатах новых автомобилей снизилось на 34%, а использование производственных мощностей сократилось на 36%.

Отмечается, что для уменьшения потерь во второй половине нынешнего года General Motors придется генерировать порядка 7−9 млрд долларов.

Ранее стало известно, что российское отделение автоконцерна Hyundai — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность предприятия General Motors в Санкт-Петербурге.

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