Нижний Новгород, , 15:36 — REGNUM Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по количеству антикризисных мер поддержки, — сообщает пресс-служба правительства области.

Нижегородская область стала первой в стране, где губернатор принял решение о субсидиях для самозанятых и выплатах предпринимателям субсидий на зарплаты и страховые взносы.

В общей сложности, различными антикризисными мерами господдержки воспользовались более 30 000 нижегородских предприятий. Объем финансовой помощи превысил 22 млрд рублей. По словам первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, прияные меры позволили «сохранить порядка 100 тысяч рабочих мест на малых и средних предприятиях пострадавших отраслей».