Воронеж, , 15:29 — REGNUM Первая цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» введена в эксплуатацию в Воронеже, сообщила пресс-служба компании Россети. Объём инвестиций составил около 900 млн рублей. В церемонии пуска подстанции приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава «Россетей» Павел Ливинский, с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

К новой подстанции планируется подключить сразу семь новых жилых комплексов площадью более 400 тыс. кв. м, с тремя уже заключены договоры техприсоединения.

Фасад подстанции выполнен из зеркальных панелей, в которых отражается сосновый бор. На объекте внедрены современные программные комплексы на микропроцессорах с применением цифрового международного стандарта МЭК 61 850. Все данные с энергообъекта в режиме реального времени поступают в Центр управления сетями, работа со всеми технологическими системами производится дистанционно.