Москва, , 15:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоговом манёвре» в сфере информационных технологий.

На льготы могут рассчитывать компании, «оказывающие услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции». Условием для получения налоговых преференций будет доля выручки от реализации услуг в совокупной выручке от организации — 90%, отметили ранее в Минфине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прежде всего, законом устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, предлагается обнулить.

Кроме того, для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% (на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5%, на обязательное медицинское страхование — 0,1%).

Также предусмотрено снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Читайте также: Госдума приняла закон о налоговом манёвре в IT