Москва, , 15:37 — REGNUM Два закона, устанавливающие обязательную минимальную долю закупки товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Цель законов — ориентировать закупки в основном на отечественную продукцию, в том числе в рамках диверсификации оборонных предприятий. Установлен также порядок выполнения заказчиками минимальной доли закупок и особенности определения цены контракта.

В пояснительной записке к одному из законов отмечено, что госкомпании производят более 80% всех закупок у единственного поставщика. При этом в приоритете иностранная продукция при наличии российских аналогов.

Правительство будет определять требования к органу, оценивающему выполнение минимальной доли закупок.

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