Москва, , 15:08 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года на вторичном российском рынке наиболее востребованы автобусы марки ПАЗ. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчетный период в России было перепродано 3867 экземпляров ПАЗ. Это на 25% меньше, чем год назад.

На втором месте марочного рейтинга разместились автобусы НЕФАЗ. Здесь показатели продаж выросли на 34,5%, до 818 единиц. Тройку лидеров замыкает марка ЛИАЗ. Их на вторичном рынке РФ купили 470 человек, что на 43% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места соответственно заняли МАЗ (308 ед.; +11%) и КАВЗ (270 ед.; — 26%).

Напомним, всего за первые пять месяцев нынешнего года в РФ было перепродано 8044 автобуса — на 22% меньше, чем год назад.

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