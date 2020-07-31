Калуга, , 15:02 — REGNUM Сегодня, 31 июля, состоялось заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли изменения в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть городской казны увеличивается на 17,2 млн. рублей за счёт неналоговых доходов и на 252 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений. Меняется ведомственная структура расходов бюджета.

В бюджет Калуги внесены изменения Пресс-служба Городской думы Калуги

По линии управления социальной защиты 128 миллионов рублей выделяется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, 33,7 млн. рублей — на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка. 58,6 млн. рублей выделяется на строительство автомобильной дороги в рамках проекта Северного обхода Калуги. 16 миллионов рублей дополнительно выделяется на ремонт тротуаров и дорог общего пользования. На 3,6 млн. рублей увеличиваются ассигнования на предоставление субсидии ТОСам, участвующим в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС».

7,4 млн. рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 8 миллионов рублей — на стимулирование лучших общеобразовательных организаций — победителей ежегодного областного конкурса. На формирование резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета выделяется 23,5 млн. рублей.

В бюджет Калуги внесены изменения Пресс-служба Городской думы Калуги

Скорректировали парламентарии и прогнозный план приватизации муниципального имущества: в план дополнительно включён объект незавершённого строительства с земельным участком. Вновь образованной улице было присвоено наименование «6-я кольцевая». Депутаты утвердили дату проведения Дня городского праздника выпускников. Праздник пройдёт 22 августа, Городской управе поручено организовать торжественное движение выпускников 11-х классов по маршруту: площадь Победы, улицы Кирова, Ленина, площадь Старый Торг, улица Баженова, Городской парк культуры и отдыха.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть» и «Управление калужского троллейбуса» и внесены изменения в положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.