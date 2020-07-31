Москва, , 14:55 — REGNUM Многие граждане РФ, которые прежде не хотели регистрироваться на биржах труда, во время карантинных мероприятий решили все-таки встать на учет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова, который сказал, что пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в III квартале 2020 года.

«Во время режима самоизоляции усилия государства были направлены на увеличение поддержки безработных. Были смягчены условия для регистрации на бирже труда. Безработица стала более видимой. Люди, которые раньше считали, что с этим связываться нет смысла, в новой ситуации пошли на то, чтобы объявить себя безработными, регистрироваться и претендовать на пособия, — сказал Кудюкин. — Был большой слой людей, которые фактически были безработными, но так или иначе не показывали этого своего статуса. В период карантинных мер и смягчения условий регистрации эти люди вышли на поверхность. Сейчас ясно, что этот резерв исчерпался, и действительно рост безработицы постепенно затухает. По ходу смягчения карантинных мер занятость начала постепенно восстанавливаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин заявил, что восстановление экономики РФ будет очень вялым.

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