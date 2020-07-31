Воронеж, , 15:13 — REGNUM География сервиса онлайн-подписки на машины Hyundai Mobility расширилась до 15 городов России. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

К тринадцати городам, в которых уже можно воспользоваться сервисом, добавились еще два: Пермь и Воронеж.

В Воронеже онлайн-подписку могут получить клиенты автоцентров «Автомир Воронеж» и «Ринг Авто», а в Перми дилерский центр «Сильвер Моторс». Общее же число дилерских автоцентров Hyundai, которые участвуют в программе подписки, равно 40 единицам.

Опция онлайн-подписки позволяет автолюбителям регистрировать покупку авто у дилера и оплачивать его. Весь процесс проходит онлайн.

Напомним, во втором квартале текущего года на фоне пандемии нового коронавируса компания Hyundai зафиксировала резкое сокращение прибыли на 52,3%, до 590,3 млрд вон (около 491,2 млн рублей).

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