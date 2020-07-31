Киев, , 14:57 — REGNUM ВВП Украины может упасть в 2020 году на 6%, сказано в инфляционном отчёте Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на официальном сайте регулятора.

Нацбанк Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогноз ВВП на 2020 год пересмотрен в сторону существенного падения — около 6%», — сказано в отчёте.

По мнению экспертов НБУ, на состояние экономики Украины повлияет адаптивный карантин в некоторых областях страны, а также медленный выход из кризиса других стран — это не позволит Украине быстро нарастить экспорт, чтобы компенсировать убытки.

Согласно прогнозу, гарантированный государством долг Украины в 2020 году возрастёт до 62% ВВП, но в последующие годы он будет падать на 2−3% ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что рассчитывают на снижение ВВП страны в размере 4,8% в 2020 году и пересматривать прогноз не намерены.

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