Москва, , 14:43 — REGNUM Восстановление экономики РФ будет очень вялым, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова, который сказал, что темпы роста численности безработных граждан уже существенно замедлились.

«Есть надежда, что в связи со смягчением антиэпидемических мер начнется некоторое оживление экономики, и количество безработных стабилизируется, — сказал Кудюкин. — И может быть, начнет сокращаться. Но, по моим прогнозам, восстановление экономики будет очень вялым. Это будет обусловлено несколькими факторами: низкий платежеспособный спрос, низкие цены на углеводороды. Очень похоже на то, что если количество рабочих мест и будет расти, то скорее в неформальном секторе. Это опять-таки будет довольно слабо сказываться на росте занятости».

Кроме того, как пояснил Кудюкин, свою негативную роль сыграют бюрократически-коррупционные преграды для развития бизнеса.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью ТАСС Котяков заявил, что «если в апреле Росстат зафиксировал рост безработицы на 1,1 процентного пункта, то в июне — уже на 0,1 процентного пункта. Сейчас уровень безработицы составляет 6,2% — это порядка 4,6 млн человек».

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